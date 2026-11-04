Computacenter Aktie
WKN DE: A14NH6 / ISIN: GB00BV9FP302
|Lukrativer Computacenter-Einstieg?
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04.11.2026 10:03:34
FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Computacenter-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Computacenter-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 26,20 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Computacenter-Papier investiert hätte, hätte er nun 38,168 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 03.11.2026 1 925,57 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 50,45 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 92,56 Prozent angewachsen.
Computacenter wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,24 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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