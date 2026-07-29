Computacenter Aktie
WKN DE: A14NH6 / ISIN: GB00BV9FP302
|Lukrativer Computacenter-Einstieg?
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29.07.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Computacenter-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Computacenter-Papier bei 8,18 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die Computacenter-Aktie investierten, hätten nun 1 222,494 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Computacenter-Aktie auf 48,14 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 58 850,86 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 488,51 Prozent zugenommen.
Am Markt war Computacenter jüngst 5,05 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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