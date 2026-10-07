Computacenter Aktie
WKN DE: A14NH6 / ISIN: GB00BV9FP302
|Computacenter-Investition im Blick
|
07.10.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Computacenter-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Computacenter-Papier bei 25,86 GBP. Wer vor 3 Jahren 100 GBP in die Computacenter-Aktie investiert hat, hat nun 3,867 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Computacenter-Aktie auf 54,30 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 209,98 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 109,98 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Computacenter eine Marktkapitalisierung von 5,67 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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