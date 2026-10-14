Computacenter Aktie
WKN DE: A14NH6 / ISIN: GB00BV9FP302
|Computacenter-Anlage unter der Lupe
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14.10.2026 10:05:04
FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Computacenter-Aktie via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27,32 GBP. Bei einem Investment von 1 000 GBP in Computacenter-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,602 Computacenter-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 56,95 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 084,49 GBP wert. Damit wäre die Investition um 108,45 Prozent gestiegen.
Am Markt war Computacenter jüngst 5,87 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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