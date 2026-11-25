Computacenter Aktie
WKN DE: A14NH6 / ISIN: GB00BV9FP302
|Rentabler Computacenter-Einstieg?
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25.11.2026 10:03:42
FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Computacenter von vor einem Jahr eingefahren
Am 25.11.2025 wurde das Computacenter-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 29,38 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 34,037 Computacenter-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Computacenter-Aktie auf 45,64 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 553,44 GBP wert. Mit einer Performance von +55,34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Börsenwert von Computacenter belief sich zuletzt auf 4,92 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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