FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Computacenter von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Computacenter-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Computacenter-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Computacenter-Papier 21,72 GBP wert. Bei einem Investment von 100 GBP in die Computacenter-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,604 Computacenter-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 14.07.2026 211,33 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 45,90 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 111,33 Prozent vermehrt.

Am Markt war Computacenter jüngst 4,78 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at