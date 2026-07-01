FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Computacenter-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Computacenter-Aktie Anlegern gebracht.

Am 01.07.2016 wurde die Computacenter-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Computacenter-Anteile bei 7,39 GBP. Bei einem Computacenter-Investment von 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 135,318 Computacenter-Aktien. Die gehaltenen Computacenter-Papiere wären am 30.06.2026 5 783,49 GBP wert, da der Schlussstand 42,74 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 478,35 Prozent.

Insgesamt war Computacenter zuletzt 4,48 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at