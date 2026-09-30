FTSE 100-Wert Computacenter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Computacenter von vor einem Jahr verdient

Wer vor Jahren in Computacenter eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Computacenter-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Computacenter-Papier an diesem Tag 26,86 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 372,301 Computacenter-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 19 806,40 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 53,20 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 98,06 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Computacenter betrug jüngst 5,58 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at