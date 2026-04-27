ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|Lukrative ConvaTec-Investition?
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27.04.2026 10:03:32
FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein ConvaTec-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 27.04.2021 wurden ConvaTec-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren ConvaTec-Anteile an diesem Tag 2,07 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die ConvaTec-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4 836,315 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen ConvaTec-Aktien wären am 24.04.2026 10 678,58 GBP wert, da der Schlussstand 2,21 GBP betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +6,79 Prozent.
Jüngst verzeichnete ConvaTec eine Marktkapitalisierung von 4,31 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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