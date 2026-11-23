ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|Rentable ConvaTec-Anlage?
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23.11.2026 10:03:36
FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in ConvaTec von vor einem Jahr eingefahren
Am 23.11.2025 wurden ConvaTec-Anteile an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,37 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die ConvaTec-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 4 222,973 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 224,66 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Anteils am 20.11.2026 auf 2,66 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 12,25 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von ConvaTec bezifferte sich zuletzt auf 5,07 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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