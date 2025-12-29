FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ConvaTec-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen ConvaTec-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem ConvaTec-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die ConvaTec-Aktie bei 2,35 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 426,257 ConvaTec-Papiere. Die gehaltenen ConvaTec-Anteile wären am 24.12.2025 1 014,49 GBP wert, da der Schlussstand 2,38 GBP betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,45 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von ConvaTec belief sich zuletzt auf 4,64 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at