ConvaTec Aktie

ConvaTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

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ConvaTec-Investition im Blick 13.07.2026 10:04:05

FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ConvaTec-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen ConvaTec-Investment verdienen können.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE Handel mit ConvaTec-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 2,07 GBP. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 482,625 ConvaTec-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 10.07.2026 auf 2,14 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 033,78 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 3,38 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von ConvaTec belief sich zuletzt auf 4,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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