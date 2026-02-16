FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConvaTec von vor einem Jahr verloren

Anleger, die vor Jahren in ConvaTec-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit ConvaTec-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 2,43 GBP. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 GBP in die ConvaTec-Aktie investierten, hätten nun 411,184 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 936,68 GBP, da sich der Wert einer ConvaTec-Aktie am 13.02.2026 auf 2,28 GBP belief. Das entspricht einer Einbuße um 6,33 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von ConvaTec belief sich zuletzt auf 4,44 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at