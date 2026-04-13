FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte ein ConvaTec-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr wurden ConvaTec-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 2,48 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in die ConvaTec-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 40,388 ConvaTec-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 94,51 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Anteils am 10.04.2026 auf 2,34 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 5,49 Prozent vermindert.

Jüngst verzeichnete ConvaTec eine Marktkapitalisierung von 4,56 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at