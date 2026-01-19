ConvaTec Aktie
FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Verlust hätte eine ConvaTec-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde das ConvaTec-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die ConvaTec-Anteile bei 2,42 GBP. Bei einem 100-GBP-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 41,356 ConvaTec-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 2,37 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 97,85 GBP wert. Damit hätte sich die Investition um 2,15 Prozent verkleinert.
Am Markt war ConvaTec jüngst 4,60 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
