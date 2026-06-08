ConvaTec Aktie

ConvaTec für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73

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Rentable ConvaTec-Anlage? 08.06.2026 10:04:23

FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConvaTec von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in ConvaTec-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der ConvaTec-Aktie via Börse LSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das ConvaTec-Papier bei 2,95 GBP. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 GBP in die ConvaTec-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3 385,240 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der ConvaTec-Aktie auf 2,04 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 912,66 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30,87 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von ConvaTec belief sich zuletzt auf 3,98 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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