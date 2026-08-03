FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConvaTec von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in ConvaTec-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden ConvaTec-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,31 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 432,900 ConvaTec-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 969,70 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Papiers am 31.07.2026 auf 2,24 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,03 Prozent eingebüßt.

Der Marktwert von ConvaTec betrug jüngst 4,37 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at