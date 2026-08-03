ConvaTec Aktie
WKN DE: A2AUD3 / ISIN: GB00BD3VFW73
|Lukratives ConvaTec-Investment?
|
03.08.2026 10:03:45
FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConvaTec von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr wurden ConvaTec-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 2,31 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 432,900 ConvaTec-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 969,70 GBP, da sich der Wert eines ConvaTec-Papiers am 31.07.2026 auf 2,24 GBP belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 3,03 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von ConvaTec betrug jüngst 4,37 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ConvaTec PLC
|
10:03
|FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConvaTec von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
20.07.26
|Anleger in London halten sich zurück: So performt der FTSE 100 am Montagmittag (finanzen.at)
|
20.07.26
|FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in ConvaTec von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
15.07.26
|Mittwochshandel in London: FTSE 100 liegt am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
14.07.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
13.07.26
|FTSE 100-Wert ConvaTec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem ConvaTec-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.07.26
|FTSE 100-Titel ConvaTec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in ConvaTec von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
03.07.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu ConvaTec PLC
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|ConvaTec PLC
|2,68
|1,52%