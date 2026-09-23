FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Croda International von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Croda International eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Croda International-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Croda International-Anteile betrug an diesem Tag 27,07 GBP. Bei einem Croda International-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 369,413 Croda International-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Croda International-Papiers auf 32,92 GBP belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12 161,06 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,61 Prozent angewachsen.

Zuletzt verbuchte Croda International einen Börsenwert von 4,48 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at