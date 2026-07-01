Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Langfristige Anlage
|
01.07.2026 10:04:13
FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Croda International von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurde die Croda International-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 29,70 GBP. Wenn ein Anleger damals 10 000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 336,700 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 181,82 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Papiers am 30.06.2026 auf 30,24 GBP belief. Damit wäre die Investition 1,82 Prozent mehr wert.
Croda International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,16 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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