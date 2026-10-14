FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Croda International von vor 10 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Croda International gewesen.

Croda International-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 37,50 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 266,646 Croda International-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Croda International-Anteile wären am 13.10.2026 9 377,93 GBP wert, da der Schlussstand 35,17 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 6,22 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte Croda International einen Börsenwert von 4,77 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at