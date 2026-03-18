Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Rentable Croda International-Anlage?
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18.03.2026 10:04:50
FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Croda International von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Croda International-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 63,40 GBP. Bei einem Croda International-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 157,729 Croda International-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.03.2026 auf 26,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 182,97 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 58,17 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Croda International belief sich zuletzt auf 3,71 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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