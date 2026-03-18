Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Croda International Aktie

Croda International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentable Croda International-Anlage? 18.03.2026 10:04:50

FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel hätte eine Investition in Croda International von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Croda International-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Croda International-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 63,40 GBP. Bei einem Croda International-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 157,729 Croda International-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.03.2026 auf 26,52 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 182,97 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 58,17 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Croda International belief sich zuletzt auf 3,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Croda International PLC Registered Shs

mehr Nachrichten