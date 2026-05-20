Croda International Aktie

Croda International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09

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Investmentbeispiel 20.05.2026 10:04:25

FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Croda International-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Croda International eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren wurde das Croda International-Papier via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 67,92 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 147,232 Croda International-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 081,27 GBP, da sich der Wert einer Croda International-Aktie am 19.05.2026 auf 27,72 GBP belief. Mit einer Performance von -59,19 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Croda International war somit zuletzt am Markt 3,88 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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