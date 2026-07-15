Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Rentabler Croda International-Einstieg?
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15.07.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Croda International-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Croda International-Papier via Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Croda International-Aktie bei 77,42 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,917 Croda International-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 373,81 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Anteils am 14.07.2026 auf 28,94 GBP belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 62,62 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Croda International belief sich zuletzt auf 4,08 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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