Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Lohnende Croda International-Investition?
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19.08.2026 10:03:37
FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurden Croda International-Anteile via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 34,81 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,873 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 89,26 GBP, da sich der Wert eines Croda International-Anteils am 18.08.2026 auf 31,07 GBP belief. Damit wäre die Investition um 10,74 Prozent gesunken.
Croda International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,41 Mrd. GBP gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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