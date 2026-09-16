Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Rentabler Croda International-Einstieg?
|
16.09.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor 10 Jahren verloren
Am 16.09.2016 wurden Croda International-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,09 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29,333 Anteile im Depot. Die gehaltenen Croda International-Papiere wären am 15.09.2026 925,44 GBP wert, da der Schlussstand 31,55 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,46 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Croda International eine Börsenbewertung in Höhe von 4,40 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Croda International PLC Registered Shs
|
10:03
|FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09.09.26
|FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Croda International von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
04.09.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
02.09.26
|FTSE 100-Papier Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
28.08.26
|LSE-Handel: FTSE 100 notiert am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
27.08.26
|Zurückhaltung in London: FTSE 100 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.08.26
|Börse London: FTSE 100 präsentiert sich am Mittag leichter (finanzen.at)
|
27.08.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
Analysen zu Croda International PLC Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Croda International PLC Registered Shs
|36,86
|-0,54%