FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor 10 Jahren verloren

Vor Jahren Croda International-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 16.09.2016 wurden Croda International-Anteile an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,09 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in die Croda International-Aktie investiert hätte, hätte er nun 29,333 Anteile im Depot. Die gehaltenen Croda International-Papiere wären am 15.09.2026 925,44 GBP wert, da der Schlussstand 31,55 GBP betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 7,46 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Croda International eine Börsenbewertung in Höhe von 4,40 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at