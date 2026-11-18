Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Lukrative Croda International-Investition?
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18.11.2026 10:03:19
FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Croda International von vor einem Jahr verdient
Das Croda International-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der Croda International-Aktie betrug an diesem Tag 27,03 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 36,996 Croda International-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 37,70 GBP gerechnet, wäre die Investition nun 1 394,75 GBP wert. Mit einer Performance von +39,47 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Croda International bezifferte sich zuletzt auf 5,34 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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