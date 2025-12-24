Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Lohnende Croda International-Anlage?
|
24.12.2025 10:03:46
FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Croda International von vor 3 Jahren bedeutet
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Croda International-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Croda International-Papier bei 66,46 GBP. Bei einem Investment von 100 GBP in das Croda International-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,505 Croda International-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.12.2025 auf 27,48 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 41,35 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,65 Prozent abgenommen.
Croda International wurde am Markt mit 3,87 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
