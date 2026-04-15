FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Croda International von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Croda International-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Croda International-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 68,32 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 1,464 Croda International-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 14.04.2026 43,12 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 29,46 GBP belief. Das entspricht einem Minus von 56,88 Prozent.

Der Croda International-Wert an der Börse wurde auf 4,10 Mrd. GBP beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at