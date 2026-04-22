FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Croda International von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Croda International-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit dem Croda International-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Croda International-Anteile bei 68,50 GBP. Wenn ein Anleger damals 1 000 GBP in das Croda International-Papier investiert hätte, hätte er nun 14,599 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Croda International-Aktie auf 29,98 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 437,66 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 56,23 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Croda International bezifferte sich zuletzt auf 4,24 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at