Croda International Aktie

Croda International für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09

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Investmentbeispiel 27.05.2026 10:03:35

FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust hätte eine Croda International-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Croda International-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Croda International-Anteilen via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende stand die Croda International-Aktie an diesem Tag bei 30,22 GBP. Wer vor 10 Jahren 100 GBP in die Croda International-Aktie investiert hat, hat nun 3,309 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 26.05.2026 auf 29,87 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 98,84 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 1,16 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Croda International eine Marktkapitalisierung von 4,18 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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