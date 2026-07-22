FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor 10 Jahren angefallen

Die Croda International-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Croda International-Anteile bei 34,44 GBP. Hätte ein Anleger 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die Croda International-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 290,360 Croda International-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.07.2026 auf 29,03 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 429,15 GBP wert. Damit wäre die Investition 15,71 Prozent weniger wert.

Croda International wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,07 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at