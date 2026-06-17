Croda International Aktie
WKN DE: A2PF9D / ISIN: GB00BJFFLV09
|Langfristige Performance
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17.06.2026 10:04:19
FTSE 100-Wert Croda International-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Croda International von vor 5 Jahren angefallen
Die Croda International-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse LSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 70,87 GBP. Investoren, die vor 5 Jahren 100 GBP in die Croda International-Aktie investierten, hätten nun 1,411 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs auf 30,74 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43,38 GBP wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 56,62 Prozent.
Am Markt war Croda International jüngst 4,23 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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