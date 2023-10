FTSE 100-Wert D S Smith-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in D S Smith verdient

Die D S Smith-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das D S Smith-Papier 2,42 GBP wert. Hätte ein Anleger 1 000 GBP zu diesem Zeitpunkt in die D S Smith-Aktie investiert, befänden sich nun 413,565 D S Smith-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 06.10.2023 auf 2,81 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 161,70 GBP wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16,17 Prozent zugenommen.

D S Smith war somit zuletzt am Markt 3,86 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at