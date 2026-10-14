DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Lohnender DCC-Einstieg?
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14.10.2026 10:05:04
FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DCC-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse LSE Handel mit DCC-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die DCC-Aktie bei 60,63 GBP. Bei einem DCC-Investment von 10 000 GBP zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 164,941 DCC-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.10.2026 auf 64,35 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 613,98 GBP wert. Das entspricht einem Zuwachs um 6,14 Prozent.
Zuletzt ergab sich für DCC eine Börsenbewertung in Höhe von 5,50 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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