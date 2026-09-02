DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|DCC-Investmentbeispiel
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02.09.2026 10:03:27
FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DCC-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem DCC-Papier via Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das DCC-Papier an diesem Tag 46,78 GBP wert. Bei einem Investment von 10 000 GBP in DCC-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 213,767 DCC-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 606,24 GBP, da sich der Wert eines DCC-Papiers am 01.09.2026 auf 63,65 GBP belief. Das entspricht einem Anstieg um 36,06 Prozent.
Jüngst verzeichnete DCC eine Marktkapitalisierung von 5,44 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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