FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in DCC-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Am 15.07.2023 wurde die DCC-Aktie an der Börse LSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 43,74 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 22,862 DCC-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der DCC-Aktie auf 63,15 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 443,76 GBP wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44,38 Prozent angezogen.

DCC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,43 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at