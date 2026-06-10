DCC Aktie

DCC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

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Frühe Anlage 10.06.2026 10:04:15

FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DCC von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DCC-Aktien verdienen können.

Am 10.06.2025 wurde das DCC-Papier an der Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendete die DCC-Aktie bei 47,26 GBP. Bei einem Investment von 10 000 GBP in DCC-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 211,595 DCC-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.06.2026 12 695,73 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 60,00 GBP belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 26,96 Prozent angezogen.

DCC wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,11 Mrd. GBP gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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