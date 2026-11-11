FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DCC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die DCC-Aktie Investoren gebracht.

Am 11.11.2021 wurde das DCC-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die DCC-Aktie an diesem Tag 60,96 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die DCC-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,640 DCC-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 64,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,97 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,97 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete DCC eine Marktkapitalisierung von 5,52 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at