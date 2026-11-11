DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|DCC-Investment im Blick
|
11.11.2026 10:03:54
FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DCC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 11.11.2021 wurde das DCC-Papier via Börse LSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die DCC-Aktie an diesem Tag 60,96 GBP wert. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die DCC-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,640 DCC-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 64,60 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,97 GBP wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 5,97 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete DCC eine Marktkapitalisierung von 5,52 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DCC plc
|
14:55
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
|
11.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
|
11.11.26
|FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine DCC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
10.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
|
09.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
|
06.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
|
06.11.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
05.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: DCC plc (EQS Group)
Analysen zu DCC plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DCC plc
|77,00
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street leichter -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklimmt ein neues Rekordhoch. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.