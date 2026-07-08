FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in DCC von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in DCC-Aktien gewesen.

Das DCC-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse LSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die DCC-Anteile bei 47,64 GBP. Hätte ein Anleger 100 GBP zu diesem Zeitpunkt in die DCC-Aktie investiert, befänden sich nun 2,099 DCC-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.07.2026 auf 61,95 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,04 GBP wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30,04 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von DCC belief sich zuletzt auf 5,26 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at