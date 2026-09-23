DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|DCC-Anlage unter der Lupe
|
23.09.2026 10:03:49
FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DCC-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor 10 Jahren wurde das DCC-Papier via Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 69,80 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 143,266 DCC-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 212,03 GBP, da sich der Wert eines DCC-Papiers am 22.09.2026 auf 64,30 GBP belief. Damit hätte sich die Investition um 7,88 Prozent verkleinert.
Am Markt war DCC jüngst 5,50 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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