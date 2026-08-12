DCC Aktie

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WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939

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Profitable DCC-Anlage? 12.08.2026 10:04:01

FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DCC-Investment von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen DCC-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die DCC-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der DCC-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 44,51 GBP. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 224,669 DCC-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 14 311,39 GBP, da sich der Wert eines DCC-Papiers am 11.08.2026 auf 63,70 GBP belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 43,11 Prozent zugenommen.

DCC wurde am Markt mit 5,45 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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