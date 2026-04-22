DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Profitable DCC-Investition?
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22.04.2026 10:03:49
FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DCC von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand via Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit der DCC-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete die DCC-Aktie bei 48,15 GBP. Bei einer 1 000-GBP-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 20,768 DCC-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 21.04.2026 auf 52,80 GBP (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 096,57 GBP wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 9,66 Prozent zugenommen.
Zuletzt verbuchte DCC einen Börsenwert von 4,48 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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