DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Rentable DCC-Investition?
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17.06.2026 10:04:19
FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in DCC von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse LSE wochenend-bedingt kein Handel mit DCC-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren DCC-Anteile 46,00 GBP wert. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in die DCC-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2,174 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.06.2026 auf 61,70 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 134,13 GBP wert. Das entspricht einem Anstieg um 34,13 Prozent.
Alle DCC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,26 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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