FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein DCC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in DCC-Aktien gewesen.

Die DCC-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der DCC-Aktie betrug an diesem Tag 67,45 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,483 DCC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DCC-Papiers auf 63,30 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,85 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,15 Prozent.

Zuletzt ergab sich für DCC eine Börsenbewertung in Höhe von 5,42 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at