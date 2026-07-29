DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Rentable DCC-Investition?
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29.07.2026 10:03:44
FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein DCC-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die DCC-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse LSE gehandelt. Der Schlusskurs der DCC-Aktie betrug an diesem Tag 67,45 GBP. Bei einer 100-GBP-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,483 DCC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des DCC-Papiers auf 63,30 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,85 GBP wert. Damit beträgt die Performance des Investments -6,15 Prozent.
Zuletzt ergab sich für DCC eine Börsenbewertung in Höhe von 5,42 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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