FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein DCC-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in DCC-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DCC-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen DCC-Anteile an diesem Tag bei 58,65 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 170,493 DCC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 46,40 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 910,89 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 7 910,89 GBP entspricht einer negativen Performance von 20,89 Prozent.

DCC wurde am Markt mit 3,97 Mrd. GBP bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at