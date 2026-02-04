DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Profitable DCC-Investition?
|
04.02.2026 10:04:58
FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein DCC-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der DCC-Aktie via Börse LSE ausgeführt. Zum Handelsende standen DCC-Anteile an diesem Tag bei 58,65 GBP. Bei einem 10 000-GBP-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 170,493 DCC-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 46,40 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 910,89 GBP wert. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 7 910,89 GBP entspricht einer negativen Performance von 20,89 Prozent.
DCC wurde am Markt mit 3,97 Mrd. GBP bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DCC plc
|
04.02.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
04.02.26
|FTSE 100-Handel aktuell: FTSE 100 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
04.02.26
|Gewinne in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen (finanzen.at)
|
04.02.26
|FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein DCC-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.02.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 zum Handelsstart fester (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse London in Rot: FTSE 100 fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
28.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
28.01.26
|Minuszeichen in London: FTSE 100 im Minus (finanzen.at)