DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Profitabler DCC-Einstieg?
|
24.12.2025 10:03:46
FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein DCC-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades DCC-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 51,55 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das DCC-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,940 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DCC-Papiers auf 47,36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,87 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 8,13 Prozent verkleinert.
Zuletzt ergab sich für DCC eine Börsenbewertung in Höhe von 4,57 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DCC plcmehr Nachrichten
|
10:03
|FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein DCC-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
09:28
|Minuszeichen in London: FTSE 100 notiert zum Start im Minus (finanzen.at)
|
23.12.25
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Dienstagshandel in London: So entwickelt sich der FTSE 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
23.12.25
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
22.12.25
|Montagshandel in London: FTSE 100 schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
22.12.25
|Schwacher Handel in London: So steht der FTSE 100 am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
22.12.25
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
Analysen zu DCC plcmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DCC plc
|53,00
|0,00%