Profitabler DCC-Einstieg? 24.12.2025 10:03:46

FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein DCC-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die DCC-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades DCC-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 51,55 GBP. Wenn ein Anleger damals 100 GBP in das DCC-Papier investiert hätte, hätte er nun 1,940 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des DCC-Papiers auf 47,36 GBP belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,87 GBP wert. Damit hätte sich das Investment um 8,13 Prozent verkleinert.

Zuletzt ergab sich für DCC eine Börsenbewertung in Höhe von 4,57 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

DCC plc 53,00 0,00% DCC plc

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
