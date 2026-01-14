DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Lohnende DCC-Anlage?
|
14.01.2026 10:03:57
FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DCC von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades DCC-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 52,30 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die DCC-Aktie investierten, hätten nun 191,205 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen DCC-Aktien wären am 13.01.2026 8 351,82 GBP wert, da der Schlussstand 43,68 GBP betrug. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 8 351,82 GBP entspricht einer negativen Performance von 16,48 Prozent.
DCC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,71 Mrd. GBP.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
