FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DCC von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen DCC-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades DCC-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 52,30 GBP. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 GBP in die DCC-Aktie investierten, hätten nun 191,205 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen DCC-Aktien wären am 13.01.2026 8 351,82 GBP wert, da der Schlussstand 43,68 GBP betrug. Die Abnahme von 10 000 GBP zu 8 351,82 GBP entspricht einer negativen Performance von 16,48 Prozent.

DCC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3,71 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

