FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DCC von vor 10 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in DCC-Aktien verlieren können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der DCC-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die DCC-Aktie an diesem Tag 62,70 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 159,490 DCC-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.04.2026 7 598,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 47,64 GBP belief. Mit einer Performance von -24,02 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war DCC zuletzt 4,09 Mrd. GBP wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at