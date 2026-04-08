DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Lohnendes DCC-Investment?
|
08.04.2026 10:03:55
FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DCC von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse LSE Handel mit der DCC-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die DCC-Aktie an diesem Tag 62,70 GBP wert. Bei einer 10 000-GBP-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 159,490 DCC-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 07.04.2026 7 598,09 GBP wert, da sich der letzte Kurs auf 47,64 GBP belief. Mit einer Performance von -24,02 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war DCC zuletzt 4,09 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DCC plc
Analysen zu DCC plc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DCC plc
|56,50
|5,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 23.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus - Nikkei schießt hoch
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.