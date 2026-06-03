DCC Aktie
WKN: 903840 / ISIN: IE0002424939
|Lukrative DCC-Anlage?
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03.06.2026 10:03:41
FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DCC von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurden Trades DCC-Anteilen an der Börse LSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 62,85 GBP wert. Bei einem 1 000-GBP-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 15,911 DCC-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 952,27 GBP, da sich der Wert eines DCC-Anteils am 02.06.2026 auf 59,85 GBP belief. Damit hätte sich das Investment um 4,77 Prozent verkleinert.
Am Markt war DCC jüngst 5,08 Mrd. GBP wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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