FTSE 100-Wert DCC-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DCC von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in DCC-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Am 12.11.2020 wurde die DCC-Aktie an der Börse LSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 58,66 GBP. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 GBP in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,705 DCC-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 11.11.2025 auf 48,94 GBP (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 83,43 GBP wert. Das entspricht einer Einbuße um 16,57 Prozent.

DCC erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,63 Mrd. GBP.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

